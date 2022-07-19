В России впервые за пять лет стали снижаться цены на строительные материалы. Об этом заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
В интервью URA.RU он отметил, что рынок начинает постепенно восстанавливаться в связи со снижением процентных ставок на кредиты и ипотеку. При этом эксперт подчеркнул: из-за ухода из РФ иностранных фирм к осени в определённых категориях ожидается дефицит продукции, что вновь заставит цены расти.
"Во втором квартале мы впервые за пять лет получили снижение цен, но в третьем-четвёртом снижения не ожидается", — сказал Федяков.
Он порекомендовал россиянам, которые планируют делать ремонт, покупать строительные материалы уже сейчас. Текущее снижение стоимости, пояснил аналитик, можно объяснить такими факторами, как:
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