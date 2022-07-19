Аналитик Федяков: в России начала снижаться стоимость строительных материалов

В России впервые за пять лет стали снижаться цены на строительные материалы. Об этом заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

В интервью URA.RU он отметил, что рынок начинает постепенно восстанавливаться в связи со снижением процентных ставок на кредиты и ипотеку. При этом эксперт подчеркнул: из-за ухода из РФ иностранных фирм к осени в определённых категориях ожидается дефицит продукции, что вновь заставит цены расти.

"Во втором квартале мы впервые за пять лет получили снижение цен, но в третьем-четвёртом снижения не ожидается", — сказал Федяков.

Он порекомендовал россиянам, которые планируют делать ремонт, покупать строительные материалы уже сейчас. Текущее снижение стоимости, пояснил аналитик, можно объяснить такими факторами, как:

Перегрев рынка;

Падение доходов населения;

Рост кредитных ставок.