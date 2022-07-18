Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Глава Лисичанска Скорый о целях работы: "Свет, вода, газ, прокормить людей"
Собчак о будущем назначении Рогозина: "Этот человек не может без кринжа"
Ищенко: Казахстан может повторить судьбу Украины
Новосибирец ударил мужчину за нарушение личного пространства в автобусе
Лолита исполнила песню в поддержку Пугачевой
Северск полностью перешел под контроль сил ЛНР
На Украине уничтожен командир взвода разведки с позывным "Фанат"
Эксперт объяснил, как не стать жертвой мошенников при оплате картой в интернете
Rolling Stone: Трамп хочет стать президентом, чтобы избежать тюрьмы

"Просто констатирую факт": Путин заявил о скромных результатах "Ростеха"

Экономика

Президент России Владимир Путин констатировал, что госкорпорация "Ростех" демонстрирует "скромные результаты".

"Просто констатирую факт": Путин заявил о скромных результатах "Ростеха"

"Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех", — я знаю, там сейчас коллеги будут говорить: финансирования не хватает, ещё что-то, но я просто констатирую сам факт того, что происходит, — в том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения интернета вещей, а проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году", — сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам президента, необходимо развивать сквозные цифровые технологии, поскольку их влияние "на структурные изменения в экономике, на создание новых производств и бизнесов, на выпуск прорывных продуктов и услуг, конечно, как в таких случаях говорят, трудно переоценить", — заметил он. Ключевыми участниками таких проектов президент назвал крупные отечественные корпорации.

По словам Путина, есть и положительные результаты. Он отметил прогресс Сбербанка в области искусственного интеллекта, РЖД — в квантовых коммуникациях, "Росатома" — в сфере композиционных материалов.

При этом, отметил президент, "в целом признать эту работу очень уж успешной тоже нельзя". По его словам, пять из 13 направлений не реализуются, а по остальным достигнута реализация не менее 25% от целевых показателей.

"И конечно, в 22-м году эти показатели не будут достигнуты", — констатировал Владимир Путин.

В ходе заседания совета президент отметил, что финансовая система не обеспечивает доступ высокотехнологичных компаний к источникам финансирования.

По его словам, источников сегодня нет, а без этого не обойтись, так что "здесь нужны дополнительные решения".

"Режим налоговых преференций, он есть, создан и существует. Режим есть, денег нет. Председатель Центрального банка подтвердила, что банки неохотно кредитуют подобные сделки. Банки практически не кредитуют, если сказать по-честному, поскольку риски слишком велики", — отметил президент.

По мнению Владимира Путина, инвестировать в высокотехнологичные компании необходимо крупным госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов.

"Надо проработать с наши компаниями, которые не знают, куда накопленные миллиарды долларов девать. Вот замечательное направление использования этих ресурсов", — сказал президент.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов
Популярное
Силовые структуры
США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий

Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.

США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий
ВС РФ ждут ответа Киева на ультиматум Кремля, чтобы начать наступление
Военные новости
ВС РФ ждут ответа Киева на ультиматум Кремля, чтобы начать наступление
Общество
Зрители массово покинули концерт Стаса Михайлова в Иркутской области
Силовые структуры
Приказ Шойгу выполняется: "Искандеры" прилетели в Харьков, Николаев и Марьинку
Любовь Степушова Вильнюс отказался демонтировать железную дорогу на Калининград Любовь Степушова Александр Трубин Россия и Иран в Сирии: окопы разные, цель одна Александр Трубин Анжела Якубовская Александр Коршунов: несколько месяцев театр "Сфера" живёт будто в осаде Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Кива заявил, что на Украине начался переворот
Мир. Новости мира
Украинские власти посоветовали президенту Сербии бежать в Россию
В Лондоне избили украинцев, которые назвали чернокожего британца "обезьяной"
Мир. Новости мира
В Лондоне избили украинцев, которые назвали чернокожего британца "обезьяной"
Последние материалы
Ищенко: Казахстан может повторить судьбу Украины
Новосибирец ударил мужчину за нарушение личного пространства в автобусе
Лолита исполнила песню в поддержку Пугачевой
"Просто констатирую факт": Путин заявил о скромных результатах "Ростеха"
Северск полностью перешел под контроль сил ЛНР
На Украине уничтожен командир взвода разведки с позывным "Фанат"
Эксперт объяснил, как не стать жертвой мошенников при оплате картой в интернете
Rolling Stone: Трамп хочет стать президентом, чтобы избежать тюрьмы
Капитан первого ранга Дандыкин: "Циркон" — ракета, которую невозможно сбить
Вильнюс отказался демонтировать железную дорогу на Калининград
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников