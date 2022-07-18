"Просто констатирую факт": Путин заявил о скромных результатах "Ростеха"

Президент России Владимир Путин констатировал, что госкорпорация "Ростех" демонстрирует "скромные результаты".

"Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех", — я знаю, там сейчас коллеги будут говорить: финансирования не хватает, ещё что-то, но я просто констатирую сам факт того, что происходит, — в том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения интернета вещей, а проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году", — сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам президента, необходимо развивать сквозные цифровые технологии, поскольку их влияние "на структурные изменения в экономике, на создание новых производств и бизнесов, на выпуск прорывных продуктов и услуг, конечно, как в таких случаях говорят, трудно переоценить", — заметил он. Ключевыми участниками таких проектов президент назвал крупные отечественные корпорации.

По словам Путина, есть и положительные результаты. Он отметил прогресс Сбербанка в области искусственного интеллекта, РЖД — в квантовых коммуникациях, "Росатома" — в сфере композиционных материалов.

При этом, отметил президент, "в целом признать эту работу очень уж успешной тоже нельзя". По его словам, пять из 13 направлений не реализуются, а по остальным достигнута реализация не менее 25% от целевых показателей.

"И конечно, в 22-м году эти показатели не будут достигнуты", — констатировал Владимир Путин.

В ходе заседания совета президент отметил, что финансовая система не обеспечивает доступ высокотехнологичных компаний к источникам финансирования.

По его словам, источников сегодня нет, а без этого не обойтись, так что "здесь нужны дополнительные решения".

"Режим налоговых преференций, он есть, создан и существует. Режим есть, денег нет. Председатель Центрального банка подтвердила, что банки неохотно кредитуют подобные сделки. Банки практически не кредитуют, если сказать по-честному, поскольку риски слишком велики", — отметил президент.

По мнению Владимира Путина, инвестировать в высокотехнологичные компании необходимо крупным госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов.

"Надо проработать с наши компаниями, которые не знают, куда накопленные миллиарды долларов девать. Вот замечательное направление использования этих ресурсов", — сказал президент.