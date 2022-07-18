Жители Ставрополья пожаловались на высокую стоимость кваса на курортах РФ

Жители Ставропольского края шокированы высокой стоимостью кваса на российских курортах. Об этом пишет newstracker.ru.

По информации издания, в региональных соцсетях появилась фотография чека с суммой в 2600 рублей за четыре пол-литровых стакана кваса. Житель Ставропольского края отметил, что с такими ценами сталкиваются туристы в Анапе. Пользователи попытались разобраться, чем обоснована высокая стоимость, однако так и не смогли понять, почему цены на курортах РФ существенно выросли.

"Вот поэтому мои друзья поехали в Турцию", — написал один из комментаторов.

Ещё один пользователь добавил, что не стал бы покупать дорогой квас на курорте в Анапе, так как прожиточный минимум составляет около 14 тысяч рублей.

При этом некоторые пользователи подчеркнули: человек, который получил чек, распространённый по соцсетям, наверняка знал, на что идёт. По их словам, высокие цены будут сохраняться на российских курортах.