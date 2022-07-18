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Жители Ставрополья пожаловались на высокую стоимость кваса на курортах РФ

Экономика

Жители Ставропольского края шокированы высокой стоимостью кваса на российских курортах. Об этом пишет newstracker.ru.

Жители Ставрополья пожаловались на высокую стоимость кваса на курортах РФ

По информации издания, в региональных соцсетях появилась фотография чека с суммой в 2600 рублей за четыре пол-литровых стакана кваса. Житель Ставропольского края отметил, что с такими ценами сталкиваются туристы в Анапе. Пользователи попытались разобраться, чем обоснована высокая стоимость, однако так и не смогли понять, почему цены на курортах РФ существенно выросли.

"Вот поэтому мои друзья поехали в Турцию", — написал один из комментаторов.

Ещё один пользователь добавил, что не стал бы покупать дорогой квас на курорте в Анапе, так как прожиточный минимум составляет около 14 тысяч рублей.

При этом некоторые пользователи подчеркнули: человек, который получил чек, распространённый по соцсетям, наверняка знал, на что идёт. По их словам, высокие цены будут сохраняться на российских курортах.

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Автор: Юлия Миленина
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