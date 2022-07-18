Задолженность западных корпораций в сфере энергетики достигла 1,7 триллиона долларов. Об этом рассказали американские журналисты.
"Европейские энергетические и коммунальные компании накапливают всё больше долгов", — написали в Bloomberg.
Как подчеркнули в издании, по сравнению с прошлым годом долг предпринимателей вырос на 50%. Причиной послужило увеличение стоимости нефти и газа, отметили в СМИ.
По информации журналистов, в первом полугодии 2022 года корпорации получили 45 миллиардов евро облигаций и 72 миллиарда евро кредитов.
Ранее Еврокомиссия на фоне угрозы энергетического кризиса ухудшила прогноз по инфляции и росту ВВП в странах ЕС.
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