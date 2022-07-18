Финансист Лосев: деньги выгоднее всего держать на рублёвых вкладах

Россиянам следует консолидировать свои средства на рублёвых депозитах в банках с высокими процентными ставками. Об этом заявил финансист Александр Лосев, отвечая на вопрос Pravda.Ru о том, куда сегодня выгоднее всего вкладывать деньги.

По его словам, рынки акций, недвижимости и золота вскоре столкнутся с тяжёлым периодом. Как пояснил эксперт, сейчас самое время сохранить деньги, чтобы через полгода или даже раньше появилась возможность купить что-то более интересное.

"Думаю, сейчас время собирать камни, как написано в Книге Екклесиаста, и консолидировать средства на рублёвых депозитах в банках, по которым пока ещё высокие процентные ставки. Мировая экономика уходит в рецессию, за ней может последовать финансовый кризис. Риски геополитики и санкции никуда не делись, поэтому никакие валюты покупать нельзя. Золото тоже падает, рынок недвижимости перегрет, а ипотечные ставки всё ещё высоки", — сказал Лосев.

Он подчеркнул: в ситуации, когда вся Россия ожидает нарастания проблем, лучше иметь просто деньги в запасе. Как пояснил специалист, с помощью этих накоплений впоследствии можно будет купить подешевевшую квартиру, золото или акции.

Лосев добавил, что сегодня важно сохранить все имеющиеся финансы.