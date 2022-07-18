Шведский ритейлер Н&M устроит распродажу перед уходом из России

Представители торговой сети H&M предупредили, что шведская корпорация уходит с российского рынка. При этом в компании планируют запустить распродажу.

"С учётом нынешних проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего ритейлер объявляет о решении свернуть бизнес в стране", — написали на официальном сайте H&M Group.

Руководитель сети Хелена Хельмерссон подчеркнула, что решение о прекращении деятельности в РФ связано с обстановкой в мире.

Ранее сообщалось, что российский рынок покинет нидерландская корпорация IKEA. Представители компании пятого июля запустили в Сети распродажу.