Экономист Сыроваткин: доллар по 50 — "красная линия" для правительства РФ

За последние месяцы правительство России проводило как вербальные интервенции, направленные на ограничение укрепления рубля, так и предпринимали реальные шаги в этом направлении. По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олега Сыроваткина, на фоне этого стала вырисовываться условная "красная линия".

Сыроваткин подчеркнул, что таковой можно условно считать доллар по 50 рублей. Когда курс приблизился к этой отметке, финансовая политика и риторика чиновников заметно ужесточилась.

"Уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать "красной линией", — пояснил экономист в беседе с агентством "Прайм".

Однако, по словам Сыроваткина, курс рубля остаётся плавающим и его никто не таргетирует, поэтому "красную линию" можно считать условной. Впрочем, экономист уточнил, что в текущей ситуации такой может и не быть. Кроме того, для разной отрасли промышленности в России, есть свой комфортный курс.