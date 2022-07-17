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Экономист Сыроваткин: доллар по 50 — "красная линия" для правительства РФ

Экономика

За последние месяцы правительство России проводило как вербальные интервенции, направленные на ограничение укрепления рубля, так и предпринимали реальные шаги в этом направлении. По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олега Сыроваткина, на фоне этого стала вырисовываться условная "красная линия".

Экономист Сыроваткин: доллар по 50 — "красная линия" для правительства РФ

Сыроваткин подчеркнул, что таковой можно условно считать доллар по 50 рублей. Когда курс приблизился к этой отметке, финансовая политика и риторика чиновников заметно ужесточилась.

"Уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать "красной линией", — пояснил экономист в беседе с агентством "Прайм".

Однако, по словам Сыроваткина, курс рубля остаётся плавающим и его никто не таргетирует, поэтому "красную линию" можно считать условной. Впрочем, экономист уточнил, что в текущей ситуации такой может и не быть. Кроме того, для разной отрасли промышленности в России, есть свой комфортный курс.

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Автор: Екатерина Широкова
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