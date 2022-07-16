В Офисе президента Украины, по всей вероятности, окончательно потеряли связь с реальностью и уже заговорили с Западом ультиматумами.
Об этом сообщает Financial Times.
Письма с угрозами вмешательством СБУ направлены американским и европейским финансовым гигантам.
Как пишет автор статьи, Киев требует от западных банков разорвать все связи с компаниями, торгующими российской нефтью. В противном случае Украина угрожает исками в Международный уголовный суд.
Это в письме главе финансовой группы HSBC Ноэлю Куину и главе JPMorgan Chase Джеймсу Даймону пишет советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко. Ультиматум также получили концерны Citigroup и Crédit Agricole. В письме западные финансовые институты обвиняются в предоставлении кредитов компаниям, которые участвуют в транспортировке нефти РФ. Киев также требует, чтобы компании продали собственные доли в "Роснефти" и "Газпроме".
В интервью FT Устенко сообщил, что Министерство юстиции Украины подаст на ослушавшиеся компании в Международный уголовный суд после завершения спецоперации. Якобы СБУ собирает данные о финучреждениях, которые поддерживают российскую энергетику.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.