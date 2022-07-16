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Киев обвинил ведущие западные банки в "военных преступлениях"

Экономика

Крупнейшие мировые банки, в том числе JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup и Credit Agricole, "совершают военные преступления”, финансируя компании, которые поставляют российскую нефть, заявил в интервью Financial Times экономический советник президента Украины.

Киев обвинил ведущие западные банки в "военных преступлениях"

По словам Олега Устенко, финансовые учреждения виновны в "помощи режиму Путина таким специфическим образом”:

"Они финансируют торговлю российскими углеводородами. Доходы, в свою очередь, используются для финансирования наступления Москвы на Украину", — сказал чиновник, добавив, что Минюст Незалежной намерен подать на банки в Международный уголовный суд, как только конфликт закончится.

Устенко отметил, что СБУ "следят за теми кредиторами, которые поддерживают торговлю ископаемым топливом в России".

По данным FT, ранее на этой неделе советник украинского президента направил письма руководителям JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup и Credit Agricole, в которых призвал финансовые учреждения прекратить предоставлять кредиты компаниям, торгующим российской нефтью, и продавать акции "Газпрома" и "Роснефти", а также обвинил банки в "затягивании” конфликта и предупредил, что им не будет разрешено участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

В письмах, как сообщает издание, подчеркивалось, среди прочего, что подразделения по управлению активами HSBC и Credit Agricole по-прежнему владеют акциями "Газпрома" и "Роснефти", а Citigroup якобы предоставляет кредитные линии другому российскому нефтегазовому гиганту — Лукойлу, а также голландской энергетической компании Vitol, которая торгует российской нефтью.

Устенко же в интервью отметил, что JPMorgan Chase — еще один глобальный банк, который предоставляет кредитные линии голландскому трейдеру — по-прежнему владеет долями в "самых ценных экономических активах Кремля — Сбербанке, Газпроме и Роснефти".

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Автор: Ольга Лебедева
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