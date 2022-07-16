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Дерипаска дал пессимистичный прогноз: "Невозможен никакой перелом в экономике"

Экономика

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал пренебрежение рыночными принципами, которые, по мнению бизнесмена, делают невозможными рост доходов граждан.

Предприниматель уверен, что инфляция в России и США вызвана "сумасбродством с экспериментами по госкапитализму".

Дерипаска обращает внимание на неэффективность российской госбанковской финансовой системы

"Базовые ставки по кредиту и ипотеке почти в пять раз выше, чем в США, что делает абсолютно невозможным никакой перелом в экономике с возвращением к росту как реальных доходов граждан, так и основных рыночных отраслей", — выразил своё мнение бизнесмен.

Ранее Олег Дерипаска назвал последние пять лет безумными, упрекнув страны мира в том, что они затеяли непродуманные эксперименты. Отдельно бизнесмен высказался о ситуации в России.

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Автор: Елена Былкина
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