Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал пренебрежение рыночными принципами, которые, по мнению бизнесмена, делают невозможными рост доходов граждан.
Предприниматель уверен, что инфляция в России и США вызвана "сумасбродством с экспериментами по госкапитализму".
Дерипаска обращает внимание на неэффективность российской госбанковской финансовой системы
"Базовые ставки по кредиту и ипотеке почти в пять раз выше, чем в США, что делает абсолютно невозможным никакой перелом в экономике с возвращением к росту как реальных доходов граждан, так и основных рыночных отраслей", — выразил своё мнение бизнесмен.
Ранее Олег Дерипаска назвал последние пять лет безумными, упрекнув страны мира в том, что они затеяли непродуманные эксперименты. Отдельно бизнесмен высказался о ситуации в России.
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