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Vygon: ЕС переживёт сокращение поставок газа РФ, закрутив вентиль гражданам

Экономика

Только экстренные меры снижения потребления газа в европейских странах, поможет Евросоюзу пережить болезненный отказ от поставок голубого топлива из России, заявил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

Vygon: ЕС переживёт сокращение поставок газа РФ, закрутив вентиль гражданам

По мнению специалиста, такая мера сильно ударит по качеству жизни граждан ЕС, но станет единственным выходом.

"В условиях проведения политики по сокращению импорта российского газа на краткосрочном горизонте единственным решением для Европы может стать принятие экстренных мер, нацеленных на снижение потребления", — пояснил Тимонин РИА Новости.

По словам консультанта, то, что Евросоюз рассчитывает на поставки топлива из Катара и США, процедура долгая. Закупка СПГ станет возможна только после ввода строящихся объектов газовой инфраструктуры не ранее 2025-2026 годов.

"Однако за контрактацию потенциальных новых объёмов также придётся конкурировать с азиатскими потребителями", — резюмировал Тимонин.

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Автор: Екатерина Широкова
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