Onet.pl: на Европу идет Русская зима, которая остановила Наполеона и Гитлера

В европейской прессе продолжают рассуждать на тему того, что делать, если Россия решит ограничить поставки энергоносителей. В первую очередь, речь идёт о поставках природного газа.

Польское издание Onet. pl цитирует болгарского политолога Ивана Крастева, который заявил, что суровые русские зимы остановили Наполеона и Гитлера. И сейчас, по мнению политолога, президент России якобы вновь стремится продемонстрировать Европе суровость русской зимы. И в результате власти европейских государств окажутся под давлением более бедных, голодных и замёрзших избирателей.

Плюс возможный резкий приток беженцев из-за глобального продовольственного кризиса, риск нового роста заражений COVID-19, нарушение цепочек поставок. Неудивительно, что некоторые люди задают себе вопрос, как долго западные правительства будут в состоянии поддерживать единство и решимость, резюмирует Onet. pl.

Польское издание называет Россию важным экспортёром продуктов питания, удобрений, нефти и газа, который оказывает значительное влияние на европейскую экономику. И это значение будет только возрастать с приближением холодов.

Уже сейчас 12 стран Евросоюза полностью или частично отрезаны от российского газа. На этой неделе Россия закрыла газопровод "Северный поток", который поставляет газ в Германию, а также Францию, Италию и Австрию, сорвав европейские усилия по пополнению подземных хранилищ газа, отмечает польское издание.

Причём далее указывается, что остановка газопровода носит плановый характер и рассчитана до 21 июля. Однако в столицах европейских государств "нарастают опасения", что простой может быть продлён.

Рассказывая о проблемах, польское издание приходит к следующему выводу: "Если мы собираемся пережить атаку Путина, нам придется учиться меньше путешествовать, есть более экономно и носить дополнительный свитер. Русская зима, когда наступит, наверное, будет длиться очень долго".

Отметим, что ответственность за происходящее полностью возложена на Россию. Впрочем, иного от европейского — а тем более польского — издания трудно было бы ожидать.

При этом стоит напомнить, что Еврокомиссия вслед за американским Минфином намерена уточнить, что санкционные ограничения в отношении России не касаются поставок продовольствия и удобрений. При этом в Брюсселе ранее заверяли, что санкции и так не касаются экспорта из России продовольствия и удобрений. Но судя по тому, что приходится принимать дополнительные меры, все же касаются.