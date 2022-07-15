Представители рейтингового агентства Moody's сообщили, что в Белоруссии наступил дефолт по внешним долговым обязательствам.
Как написали на официальном сайте компании, Минск не отдал 22,9 миллиона долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. По данным корпорации, Минфин перевёл сумму в отечественной валюте, из-за чего держатели евробондов остались без выплат.
"Погашение валютного долга в белорусских рублях является дефолтом", — подчеркнули в агентстве.
Ранее в Moody's рассказали о техническом дефолте в России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.