Агентство Moody’s объявило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу

Представители рейтингового агентства Moody's сообщили, что в Белоруссии наступил дефолт по внешним долговым обязательствам.

Как написали на официальном сайте компании, Минск не отдал 22,9 миллиона долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. По данным корпорации, Минфин перевёл сумму в отечественной валюте, из-за чего держатели евробондов остались без выплат.

"Погашение валютного долга в белорусских рублях является дефолтом", — подчеркнули в агентстве.

Ранее в Moody's рассказали о техническом дефолте в России.