Приближается рисовый кризис: удобрения слишком дороги для фермеров в Азии

Рост цен на удобрения угрожает производству риса во многих частях Азии в то время, когда спрос на рис растет.

Урожаи риса в Азии в течение последних четырех лет были очень хорошими, что позволяет поддерживать цены на приемлемом уровне. Но из-за того, что во всем мире растут цены на природный газ, стремительно дорожают удобрения, и многие производители вынуждены либо сокращать посевные площади, либо вовсе "закрываться".

Всемирный банк, а также Продовольственная и сельскохозяйственная организации при ООН прогнозируют, что цены будут расти по мере остановки производства из-за недоступности удобрений. В частности, производство риса может упасть на 10% из-за роста цен на удобрения.

На текущий момент цены на удобрения в мире уже достигли максимума с 2008 года.

"Недостаток удобрений означает снижение урожая или вовсе его отсутствие, — говорит Джулия Михан, управляющий редактор отдела удобрений лондонской аналитической фирмы Independent Commodity Intelligence Services. — Это большая проблема для азиатских стран, которые ранее сильно зависели от российского импорта удобрений и где фермеры очень бедны … по сравнению с другими частями мира”.

Азия может столкнуться с "рисовым кризисом” в ближайшем будущем

Если цены на удобрения не упадут в ближайшее время, ожидается, что урожайность по всей Азии резко снизится. В июне тревогу забил президент Индонезии Джоко Видодо, заявив, что надвигающийся рисовый кризис может затронуть два миллиарда человек во всем мире, для которых это основной продукт.