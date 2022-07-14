Депутат Бессараб: объединение ПФР с ФСС облегчит жизнь граждан

Объединение Пенсионного фонда с Фондом соцстрахования облегчит жизнь граждан. Об этом заявила депутат ГД, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб, комментируя Pravda.Ru создание Социального фонда через объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Бессараб заявила, что сегодняшний уровень развития цифровых технологий уже позволил создать единые программы и единые ресурсы, в том числе цифровые платформы. Она отметила, что граждане не должны задумываться о том, какой фонд оказывает ему услугу.

"Единая цифровая платформа, которая объединяет в себе все без исключения социальные гарантии, расширит возможности государства по предложению государственной помощи нашим гражданам", — сказала Бессараб.

Депутат рассказала, что с 1 января 2025 года произойдёт увеличение пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Их размер увеличится к 2025 году в 1,5 раза. Она отметила, что пособия будут получать граждане, работающие по договорам ГПХ.

"Это очень много для текущего развития ситуации, поскольку в какой-то степени позволит и сократить неформальную занятость. Ведь сегодня многие работодатели гражданско-правовые договоры используют фактически от ухода трудовых отношений", — сказала депутат.

В ближайшем будущем компании будут отправлять один отчет по всем застрахованным лицам в одну организацию. Это, по словам депутата, позволит совершать меньше ошибок при передаче и получении документов.

"Чем больше таких электронных взаимодействий, тем меньше ошибок. Потому что документы не теряются, значит, не теряется информация о каких-то периодах работы застрахованного лица, которые войдут теперь в трудовой стаж для начисления пенсии, пособий", — подытожила Бессараб.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Социального фонда через объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). В правительстве подчеркнули, что объединение функций фонда ускорит процесс получения социальных услуг и сделает его более удобным для граждан РФ.