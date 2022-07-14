Экономист Лисоволик: новые члены БРИКС и их региональные партнёры усилят группу

Член Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик в беседе с Pravda.Ru оценил намерение Саудовской Аравии, Египта и Турции стать частью группы стран БРИКС. По мнению эксперта, государства могут постепенно войти в состав объединения.

"Сначала странам БРИКС необходимо выработать критерии для присоединения новых членов", — отметил специалист.

По его мнению, расширение группы усилит её позиции на международной арене. Как объяснил собеседник издания, таким образом объединение укрепит влияние на мировую экономику.

"Важна не только страна, которая вступит в ядро БРИКС, но и региональные партнёры этого государства. Члены группы взаимодействуют с региональными интеграционными группировками развивающихся стран", — заключил Лисоволик.

Ранее руководитель международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Эр-Рияд, Каир и Анкара планируют вступить в группу.

"Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всём мире", — сказала политик, слова которой передают "Известия".