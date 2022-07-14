Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Офтальмолог: детям нужны солнцезащитные очки для защиты глаз от ультрафиолета
Sina: Россия решит судьбу поставок газа в Европу 21 июля
Уничтожить американские системы РСЗО HIMARS может российский спецназ
Мария Шукшина о ВОЗ: "Цирк уродов и деградантов"
Приближается рисовый кризис: удобрения слишком дороги для фермеров в Азии
Валдис Пельш о Максиме Галкине: "Не могу сказать, что наше общение изменилось"
Жительница Удмуртии лишилась более двух миллионов рублей из-за мошенников
Депутат Бессараб: объединение ПФР с ФСС облегчит жизнь граждан
Имеет ли смысл искать новую работу сейчас, объяснила специалист по кадрам

Экономист Лисоволик: новые члены БРИКС и их региональные партнёры усилят группу

Экономика

Член Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик в беседе с Pravda.Ru оценил намерение Саудовской Аравии, Египта и Турции стать частью группы стран БРИКС. По мнению эксперта, государства могут постепенно войти в состав объединения.

Экономист Лисоволик: новые члены БРИКС и их региональные партнёры усилят группу

"Сначала странам БРИКС необходимо выработать критерии для присоединения новых членов", — отметил специалист.

По его мнению, расширение группы усилит её позиции на международной арене. Как объяснил собеседник издания, таким образом объединение укрепит влияние на мировую экономику.

"Важна не только страна, которая вступит в ядро БРИКС, но и региональные партнёры этого государства. Члены группы взаимодействуют с региональными интеграционными группировками развивающихся стран", — заключил Лисоволик.

Ранее руководитель международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Эр-Рияд, Каир и Анкара планируют вступить в группу.

"Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всём мире", — сказала политик, слова которой передают "Известия".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Популярное
Мир. Новости мира
CNN: две измученные армии не могут нанести решающие удары на востоке Украины

Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.

CNN: две измученные армии не могут нанести решающие удары на востоке Украины
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Политика. Новости и аналитика
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары "Искандерами" по военным целям ВСУ в Харькове
Силовые структуры
Против Максима Галкина в России возбудили уголовное дело
Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов Любовь Степушова Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам Любовь Степушова
Силовые структуры
Леонков: в России разработан РСЗО "Смерч" с дальностью 400 км
Мир. Новости мира
Стремидловский: РФ и ФРГ поделят Польшу после ухода США из Восточной Европы
Евсеев: ВС РФ не остановили атаку на Новую Каховку из-за разрозненных ударов ВСУ
Силовые структуры
Евсеев: ВС РФ не остановили атаку на Новую Каховку из-за разрозненных ударов ВСУ
Последние материалы
Офтальмолог: детям нужны солнцезащитные очки для защиты глаз от ультрафиолета
Sina: Россия решит судьбу поставок газа в Европу 21 июля
Уничтожить американские системы РСЗО HIMARS может российский спецназ
Мария Шукшина о ВОЗ: "Цирк уродов и деградантов"
Приближается рисовый кризис: удобрения слишком дороги для фермеров в Азии
Валдис Пельш о Максиме Галкине: "Не могу сказать, что наше общение изменилось"
Жительница Удмуртии лишилась более двух миллионов рублей из-за мошенников
Американские РСЗО и гаубицы — оружие хорошее, но не бессмертное
Депутат Бессараб: объединение ПФР с ФСС облегчит жизнь граждан
Имеет ли смысл искать новую работу сейчас, объяснила специалист по кадрам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников