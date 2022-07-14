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Казахстан переманивает компании, ушедшие из РФ. Пока без особого успеха

Экономика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, которые уходят с российского рынка. Причём на эту тему Токаев обращается внимание не впервые. И явно недоволен темпами работы в этом направлении.

Казахстан переманивает компании, ушедшие из РФ. Пока без особого успеха

На расширенном заседании правительства Казахстана Токаев заявил, что "мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал".

"Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов", — заявил Токаев.

По его словам, ранее правительству было дано поручение подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами.

"Данная работа всё ещё ведётся в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет", — отметил он.

Можно констатировать, что в Казахстане пытаются извлечь выгоду после того, как иностранные компании стали уходить из России. Правда, судя по словам Токаева, получается пока не очень хорошо.

Напомним, ранее президент Казахстана заявил, что страна будет соблюдать все ограничения, которые наложены на Россию.

"Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики", — заявил Токаев в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом, подчёркивал Токаев, Казахстан "ни в коем случае" не отказывается от своих союзнических обязательств": "Это было бы неправильно, это было бы, в конце концов, неоправданно с точки зрения перспективы".

Стоит ещё добавить, что США включили Казахстан в список из 18 государств, за которыми Вашингтон установит особый контроль, чтобы исключить их помощь России в обходе санкций.

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Автор: Антон Куликов
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