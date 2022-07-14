Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) представили новый доклад, в котором сообщили о росте добычи нефти в России.
По словам западных экспертов, российские компании за июнь нарастили добычу на 490 тыс. баррелей в сутки, до 11,07 млн б/с. Авторы доклада ожидают, что в июле показатели снизятся.
"Мы ожидаем, что добыча в России уменьшится по мере поэтапного развертывания эмбарго ЕС на российскую нефть", — гласит документ.
Несмотря на то что экспорт чёрного золота из России сократился на 250 тыс. б/с, до 7,4 млн б/с, экспортная выручка продолжает расти и уже на 40% превышает показатели прошлого года, пишет портал oilcapital.ru.
Также эксперты МЭА ждут роста предложения на рынке нефти, полагаясь на увеличение добычи в США.
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