В США заявили о готовности Китая обсуждать ограничение цены российской нефти

Соединённые Штаты пытаются привлечь как можно больше стран к ограничению цены на российскую нефть. В частности, речь об этом собирается вести министр финансов США Джанет Йеллен на саммите глав финансовых ведомств стран G20 в Индонезии.

С тем, что эту инициативу можно попытаться реализовать, согласны страны, которые входят в "Большую семёрку". Но сейчас одними из главных импортёров российской нефти являются Индия и Китай. И без согласия этих государств ввести ограничения будет крайне проблематично.

На прошлой неделе Джанет Йеллен провела переговоры с вице-премьером КНР Лю Хэ. Но только сейчас стало известно, что в ходе разговора по видеосвязи обсуждалось и ограничение цен на российскую нефть.

По словам Йеллен, представители КНР "выслушали и были готовы к дальнейшему обсуждению с нами этого вопроса". По крайней мере, так она сказала в интервью изданию The Wall Street Journal.

Министр финансов США заявила, что в Вашингтоне хотели бы, чтобы страны, которые покупают российские энергоносители, сами устанавливали потолок цен на нефть. То есть, надо полагать, создать точки напряжения в отношениях России с этими странами.

"Но даже если они на это не пойдут, эта мера будет применяться к западным банкам и страховым компаниям, с которыми им придется вести дела, поэтому их это коснётся. Но это им не навредит, а поможет", — цитирует интервью главы американского Минфина ТАСС.

При этом министр финансов США считает, что ограничение цен на российскую нефть не спровоцирует сокращение добычи в России.

"Я бы сказала, что в качестве российского ответа это не имело бы смысла. Наши ожидания заключаются в том, что потолок цен будет введен на таком уровне, при котором для России очевидно выгодно продолжать добычу", — сказала она.

Ранее был назван диапазон цен, вокруг которого ведутся дискуссии — от 40 до 60 долларов за баррель российской нефти. При этом пока нет информации о том, каким именно образом планируется вводить эти ограничения.

Многие экономисты выражают сомнения, что идею вообще удастся реализовать, поскольку непонятно, каким образом её инициаторы собираются влиять на мировой рынок.

Кроме того, высказывались предположения, что если всё же будут предприняты попытки реализовать эту идею, то в ответ России может существенно сократить добычу нефти, что вызовет её дефицит на мировом рынке и, следовательно, значительный рост цен.

Впрочем, пока это всё теория. И кроме того, нуждается в подтверждении заявление Джанет Йеллен, что Китай готов к дальнейшему обсуждению вопроса об ограничении цены на российскую нефть.