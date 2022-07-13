Курс доллара поднялся выше евро впервые за 20 лет

Доллар оказался дороже евро. Курс валюты снизился до уровня декабря 2002 года.

По информации компании Investing.com на среду, 13 июля, евро упало до 0,9999 доллара. Известно, что его курс вырос со 136,86 иены до 137,55 иены.

Ранее политолог Никита Масленников в разговоре с Pravda.Ru порекомендовал не радоваться паритету евро к доллару. Из-за выравнивания стоимости валюты в странах ЕС начнётся рецессия, которая негативно повлияет и на Россию, отметил эксперт.

"Мы получаем некий аналог мировой рецессии 2008-2009 годов, но мимо нас это не пролетит", — сказал специалист.