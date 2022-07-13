Yeni Şafak: Запад хотел больно ударить по России — и проиграл

Продолжаются попытки проанализировать ситуацию, которая сложилась после того, как Запад ввёл беспрецедентные санкции в отношении России. Только вот результат оказался вовсе не тем, на который рассчитывали в Вашингтоне и европейских столицах.

По мнению турецкого издания Yeni Şafak, США и Великобритания рассчитывают, что Украина станет второй "афганской ловушкой" для России. Ставка делается также на санкции. Расчёт на то, что всё это в совокупности приведёт к смене власти в России.

Но в мире нет ни одного известного примера на этот счёт, отмечает издание. И напоминает про Кубу, которое вот уже шесть десятков лет сопротивляется американскому эмбарго.

Пока что санкции привели к тому, что из-за повышения цен на нефть и газ доходы России не падают. А вот по Западу это бьёт и бьёт весьма больно. Проблемы с поставками газа являются постоянной угрозой для многих отраслей промышленности. Плюс высокая инфляция, рост цен на сырьё, проблемы с поставками продовольствия.

Многие страны нуждаются в российских товарах — и тоже страдают от санкций. Так что государства, "наказывающие" России, на самом деле сами оказываются наказанными из-за обратного эффекта санкций, констатирует Yeni Şafak (перевод "ИноСМИ").

Издание также отмечается, что согласно социологическим опросам в странах Запада, число тех, кто считает, что против России следует вводить жёсткие ограничения, постепенно снижается, поскольку рост расходов на оплату электроэнергии, отопления и продукты питания ложатся тяжёлым бременем на домохозяйства.

Отметим, ранее власти Турции неоднократно заявляли, что не будут присоединяться к санкциям против России. Например, глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что санкции будут легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой ООН.

"Вы знаете, Турция также подвергалась некоторым санкциям под ложными предлогами и по политическим мотивам. Даже сегодня против нашей оборонной промышленности введены западные санкции из политических соображений. По этой причине мы считаем, что санкции будут значимыми и легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой Организации Объединенных Наций", — заявил Алтун в интервью итальянской газете "Мессаджеро".