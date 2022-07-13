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В Литве говорят о разорении транспортных компаний. И это без ответа России

Экономика

Ситуация с транзитом в Калининград может привести к банкротству и уходу с транспортного рынка Литвы пяти-семи процентов местных транспортных компаний. Об этом заявили в национальной ассоциации автомобильных перевозчиков "Линава".

В Литве говорят о разорении транспортных компаний. И это без ответа России

"В результате вступивших в силу с 10 июля последних санкций ЕС, запрещающих ввоз цемента, спирта и других товаров в Калининград, пострадает примерно пять-семь процентов всех литовских перевозчиков", — говорится в сообщении ассоциации.

Согласно прогнозу, более всего проблемы затронут малые и средние компании-перевозчики. На 1 апреля 2022 года в Литве насчитывалось 4168 малых и средних транспортных предприятий. Большинство из них ориентировались на рынки России и Белоруссии, а также других стран СНГ.

Соответственно, значительная часть этих компаний не сможет переориентироваться на рынки Европы. Так что до конца года с рынка могут уйти 208-292 участника, считают в ассоциации.

Генеральный секретарь "Линавы" Зенонас Буйвидас, крупные транспортные компании кризис не затронет. По его словам, они выигрывают тендеры и осуществляют только самые прибыльные перевозки, отмечает "Интерфакс". Помимо услуг по транспортировке, они предоставляют и другие услуги — складирование, развозку товаров, парковку, поэтому могут заинтересовать клиента полным пакетом услуг.

Напомним, в понедельник министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что её страна не столкнётся со значительными экономическими проблемами в случае ответных мер России на ограничение транзита грузов в Калининградскую область.

"Прямых экономических последствий мы не усматриваем, так как у Литвы в настоящее время нет каких-либо значительных экономических связей с Россией", — заявила она.

При этом Россия ещё не вводила каких-либо ответных мер из-за ограничений транзита в Калининградскую область. Сегодня издание "Известия" сообщило о достижении соглашение между Россией и Евросоюзом относительно транзита. Согласно этим договорённостям, ЕС обязуется не препятствовать транзиту из России в Россию. Однако окончательным договорённостям препятствует Литва.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что соглашений на сей счёт пока не достигнуто: "Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем".

Он также предложил "набраться терпения", когда его попросили уточнить, о каких именно подвижках может идти речь.

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Автор: Антон Куликов
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