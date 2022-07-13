МИД: РФ может продлить транзит газа через Украину, если в ЕС будет спрос

Россия допускает возможность того, что если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет в состоянии работать, то Москва может продлить договор транзита голубого топлива через Незалежную после 2024 года, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По словам дипломата, кроме того, если же Европа решится на полный отказ от российского топлива, то таким шагом "перекроет" доходы от транзита Киеву.

"Это означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него. Если же спрос у европейских потребителей сохранится и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита", — пояснил Биричевский РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Москва со своей стороны выполняет все обязательства по транзиту газа. И именно украинские власти ограничивают поставки голубого топлива.