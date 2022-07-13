Нужный власти курс доллара неприемлем для россиян

У россиян и Минфина страны разное мнение насчёт того, каким должен быть курс рубля. Гражданам нужна крепкая национальная валюта — так спокойнее, да и чем меньше курс доллара, тем (по логике) ниже цены на иностранные товары. Чиновникам нужны экспортные доходы, которые падают при укреплении "деревянного”.

Фактически при стабильном рубле казна теряет сотни миллиардов.

По цитируемым ТАСС данным Webbankir, россияне высказываются за то, чтобы доллар стоил меньше 50 рублей, но в Минфине такую позицию не оценили. Похожая поляризация мнений наблюдалась при повышении пенсионного возраста.

Опрос показал:

40% респондентов считают оптимальным курс не больше 50 руб.;

18% допустили 50-60 руб. за доллар;

10% хотят видеть 60-70 руб.;

4% опрошенных считают выгодным курс 70-80 руб. за доллар;

3% могут радоваться и 80 руб. за доллар;

26% все равно, что происходит с курсом валюты.

Низкий курс доллара у многих ассоциируется со снижением цен на закупаемые за валюту товары — вот только почему-то с падением курса доллара аналогичного падения цен никто не видит. За свои "заначки" граждане не боятся — большинство в регионах, как правило, не имеют долларовых сбережений.

Но министр финансов Антон Силуанов заявил, что плавающий курс рубля негативно влияет на бюджет, государство терпит колоссальные убытки, а еще такое положение вещей — повод для беспокойства производителей.

Впрочем, министерство не выступает за принудительную девальвацию рубля. Нужно искать золотую середину. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что плавающий курс помогает экономике адаптироваться.

Но россияне видят то, что касается их непосредственно, так что слабому рублю не помешала бы специальная пиар-акция. Иначе меры экономистов будут восприниматься как вредительство. Кремль же пока напрямую не вмешивается в тему и дистанцируется от конкретики.

С Набиуллиной согласен директор Центра гуманитарных технологий и исследований "Социальная механика" Михаил Чураков, отметивший для "НГ", что населению будет необходимо целенаправленное информирование.

О чем? О том, что "чаемый" народом крепкий рубль действительно бьет по экспортерам, а страдает в итоге вся экономика разом. Его (рубля) укрепление — фактор антиинфляции, но и препятствие для роста доходов.

В целом же России нужны развитие экономики, создание новых рабочих мест, конкуренция на рынке труда за сотрудников, а не технические стороны регулирования валютного курса.

Одними красивыми цифрами сыт не будешь.