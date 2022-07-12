Экономист Беляев раскритиковал россиян за покупку валюты: "Мне их не жалко"

Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с Pravda. Ru подверг критике россиян, вложивших во втором квартале свои сбережения в иностранную валюту. Он заявил, что "не жалеет" их, так как они проигнорировали советы экспертов и не поверили в укрепление рубля.

"У них же у всех эксперты — дураки, которые ничего не понимают. У них же все эксперты — это идиоты. У них же какая-то, извините за выражение, Нюшка из соседнего подъезда знает намного больше, чем профессор. Не доверят, видимо. Поэтому мне их не жалко никоим образом. Если они своим Нюшкам доверяют, значит, пусть ориентируются на своих Нюшек", — сказал аналитик.

Беляев назвал поведение россиян, скупавших доллары и евро, "неразумным и жадным", а также отметил, что их знания находятся "на уровне нулевой финансовой грамотности".

По словам эксперта, рекордные объёмы валюты, купленной россиянами во втором квартале, не окажут никакого влияния на экономику страны. От этих инвестиций пострадают лишь те, кто скупал доллары и евро, уверен собеседник Pravda. Ru.

"Это скажется на карманах тех, кто купил валюту. Они могут переводить её обратно в рубли, могут сидеть дожидаться, пока курс доллара и евро повысится к рублю, но это, на мой взгляд, уже маловероятное событие", — заключил Беляев.

Ранее Центробанк сообщил, что в период с апреля по июнь россияне купили валюту на бирже на сумму 0,4 трлн рублей, что больше показателей за аналогичные периоды предыдущих трёх лет.

"Население за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн рублей. За аналогичный период в предыдущие три года физлица также покупали валюту, но в меньших объемах", — отметил регулятор.