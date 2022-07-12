Экономист Масленников призвал не радоваться паритету евро к доллару

Ненужно радоваться текущему курсу евро на международном рынке. Об этом заявил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, комментируя Pravda.Ru паритет евро с долларом.

Масленников объяснил, что выравнивание доллара и евро к паритету означает высокие риски для европейской экономики попасть уже в этом году в рецессию.

"Если попадает в рецессию европейская экономика первая, она тянет все остальные за собой в силу очень сильной включенности в мировые экономические связи. Естественно, мы получаем некий аналог мировой рецессии 2008-2009 годов, но мимо нас это не пролетит", — заявил Масленников.

Масленников отметил, что сейчас необходимо следить за тем, что будет дальше, потому что данные изменения ухудшат внешнеэкономические позиции еврозоны, и в первую очередь Германии, которая в прошлом месяце впервые за много лет показала дефицит торгового баланса. Экономист подчеркнул, что балансовые показатели и платежные балансы за счёт текущих операций влияют на динамику курса евро.

"Одна из причин такого резкого ухудшения балансовых показателей по внешним факторам — это резкое подорожание энергоносителей, потом, естественно, продовольствия. И дальше по всем цепочкам. Это абсолютно естественный и логичный путь отражения", — отметил эксперт.

Масленников подчеркнул, что валюта — это зеркало общеэкономической температуры, поэтому валютный курс реагирует так, как должен реагировать. По словам экономиста, как долго будет это длиться, сказать сложно, потому что необходимо посмотреть, что будет с долларом дальше.

По данным торгов, курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые с декабря 2002 года.

По состоянию на 12:50 мск курс европейской валюты к американской снижался до 1,0006 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0039 доллара, минутами ранее евро приравнялся к доллару.