Медведев призвал россиян отказаться от евро: "Храните сбережения в рублях"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал россиян перевести свои сбережения в рубли, а также отказаться от доллара и евро при международных расчётах. Он также не исключил создание резервной валюты стран БРИКС.

Медведев напомнил, что курс евро уже сравнялся с долларом. По его мнению, это говорит о серьёзных экономических проблемах в еврозоне, которые стали последствиями введённых Брюсселем антироссийских санкций. В этих условиях нет смысла работать с валютами западных стран, уверен зампред Совбеза.

"Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надёжными партнёрами, включая использование рубля, юаня, рупии. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Храните сбережения в рублях!" — призвал Медведев.