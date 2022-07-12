Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал россиян перевести свои сбережения в рубли, а также отказаться от доллара и евро при международных расчётах. Он также не исключил создание резервной валюты стран БРИКС.
Медведев напомнил, что курс евро уже сравнялся с долларом. По его мнению, это говорит о серьёзных экономических проблемах в еврозоне, которые стали последствиями введённых Брюсселем антироссийских санкций. В этих условиях нет смысла работать с валютами западных стран, уверен зампред Совбеза.
"Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надёжными партнёрами, включая использование рубля, юаня, рупии. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Храните сбережения в рублях!" — призвал Медведев.
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