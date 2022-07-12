НБКИ: россияне задолжали по кредитам рекордные 25,47 трлн рублей

Россияне должны банкам почти 25,47 трлн рублей, заявили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Граждане все чаще прибегают к самобанкротству.

К началу лета этот показатель вырос на 1,5 триллиона рублей. Примерно год назад он равнялся 23,9 трлн рублей. Уже тогда чиновники считали эту цифру астрономической. Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов отмечал, что кредиты погашаются плохо, и все это чревато ростом социальной напряженности.

Сегодня пакет долгов россиян составляют:

потребительские кредиты (43,30%),

ипотека (30,60%),

кредитные карты (15,90%),

автокредиты (8,90%),

микрокредиты (1,30%).

Львиная доля долгов — это потребительские кредиты и ипотека.

Данные НБКИ показывают, что доля кредитов с просрочкой более 90 дней за полгода (с 1 января по 1 июля 2022 года) постоянно растет. Динамика процесса такова, что доктор экономических наук Константин Селянин высказал опасение: экономику при таких раскладах ждет коллапс.

Показательнее всего доля располагаемых доходов, которые домохозяйства тратят непосредственно на обслуживание кредитов. Уже на уровне 10-12% такие расходы угрожают экономике.

По сути, кредиты стали второй статьей расходов после налогов, опережают и расходы на услуги ЖКХ и другие траты. Рано или поздно люди перестанут платить.

Что касается доли обслуживания кредитных платежей, то на 1 января 2022 года, по данным Центробанка, уровень долговой нагрузки граждан по всем видам кредитов и займов достигал рекордные 10,6%. А дальше началась СВО…

Россияне всё равно всегда будут брать кредиты

Как правило, россияне пытаются объявить себя банкротами, не дожидаясь судебного разбирательства по инициативе кредиторов.

Так, в первом полугодии о своем банкротстве добровольно объявили 95,2% должников (95% за аналогичный период 2021 года). Кредиторы инициировали 3,5% (было 3,9%) процессов, ФНС России 1,3% (было 1,1%).

Впрочем, что бы ни происходило, россияне все равно будут пытаться использовать возможности улучшить свое материальное и физическое благополучие за счет привлеченных средств. Кредиты берут и будут брать, увы, всегда.

Это в природе вещей. Как и все последствия неверно расставленных приоритетов и принятых решений.