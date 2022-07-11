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Германии предрекли миллионы безработных, если не будет газа из России

Экономика

Дальнейшее сокращение поставок природного газа из России угрожает германским компаниям серьёзным финансовым кризисом. И не только финансовым кризисом, под угрозой окажутся миллионы рабочих мест, считает председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими.

Германии предрекли миллионы безработных, если не будет газа из России

По её мнению, существует серьёзная опасность скатывания экономики страны в рецессию. Ясмин Фахими считает, что такой вариант развития событий необходимо предотвратить "любой ценой". А именно "посредством ускоренной трансформации, инвестиционной стратегии государственного сектора и энергетической безопасности".

По словам председателя DGB, "если Россия продолжит прекращать поставки газа, компании, получившие рекордную прибыль в первые два квартала, могут быстро оказаться в тяжелом положении, поставив под угрозу миллионы рабочих мест".

Она подчеркнула недопустимость развала "целых промышленных регионов или отдельных отраслей". "Потому что как только эти промышленные рабочие места исчезнут, они никогда не вернутся. Тогда мы вновь придем к корням нашей экономики", — цитирует ТАСС интервью Фахими изданию Handelsblatt.

Отметим, с сегодняшнего дня газопровод "Северный поток" был остановлен на плановое обслуживание, которое продлится десять дней. Об остановке было известно заранее. Однако в Германии — да и не только в Германии — много рассуждений на предмет того, будет ли газопровод запущен после техобслуживания.

Стоит заметить, что в июне поставки по "Северному потоку" были сокращены более чем наполовину — до остановки на профилактику газопровод работал на 40 процентов своей мощности. Дело в том, что "Газпрому" не была вовремя возвращена турбина Siemens, которая была отправлена на завод компании в Канаде на ремонт.

На днях власти Канады объявили о том, что сделают исключение из санкций для турбины и вернут её в Германию.

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Автор: Антон Куликов
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