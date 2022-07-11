Российский дипломат: Литва не должна разговаривать с нами так, как сейчас

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь считает, что есть рычаги воздействия на эту страну из-за блокады транзита в Калининград.

Он отметил, что видел комментарии литовских политиков о том, будто Россия ничего не может сделать, поскольку Литва с ней экономически не связана.

"Надо посмотреть на электрическую систему БРЭЛЛ. Да, они не покупают у нас электричество, это правда, но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается — блэкаут, пиковые нагрузки", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Сергей Рябоконь подчеркнул, что если Литве понадобится помощь от России, то "они с нами так разговаривать не должны". По его словам, то, что "вытворяет с калининградским транзитом", является блокадой.

БРЭЛЛ — синхронный режим работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Страны Прибалтики ещё несколько лет назад объявили о том, что намерены синхронизировать своим энергосистемы с Евросоюзом. При этом они остаются энергодефицитным регионом.

В понедельник министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что её страна не столкнётся со значительными экономическими проблемами в случае ответных мер России на ограничение транзита грузов в Калининградскую область.

"Прямых экономических последствий мы не усматриваем, так как у Литвы в настоящее время нет каких-либо значительных экономических связей с Россией", — заявила она.

Значимость ограничений попытались принизить в государственном предприятии "Литовские железные дороги". Там заявили, что действующие ограничения через Литву в Калининградскую область затрагивают 15% всего объема грузов, перевозимых по железной дороге в российский эксклав и обратно.

По данным предприятия, в первом полугодии 2022 года через Литву в Калининградскую область и обратно было перевезено 550 тысяч тонн грузов, в отношении которых вступили в силу новые санкции.

Из этого количества чёрные металлы составляли до девяти процентов всех транзитных грузов, цемент три процента, алкогольная продукция 1,4 процента, изделия из дерева — 0,6%, остальное составляли различные другие подсанкционные товары.

При этом в январе-мае по железной дороге с основной территории России в Калининградскую область через Литву было перевезено около 2,6 млн тонн грузов — в основном уголь (1 млн тонн), нефть и продукты ее переработки (0,6 млн тонн), а также продукты сельского хозяйства (0,4 млн тонн).

Однако надо заметить, что ограничения вводятся постепенно. И в том числе под ограничения могут попасть уголь, а также нефть и нефтепродукты.

Напомним, в начале апреля Литва и Латвия приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Россией. В ответ были предприняты аналогичные меры.