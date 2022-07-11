Намёк Киеву из Берлина: протесты из-за турбины для "Северного потока" неуместны

Правительство Германии приняло к сведению требование Украины к Канаде отменить решение то возврате турбины Siemens для газопровода "Северный поток". И напомнили, что санкции Евросоюза не распространяются на транзит газа.

"Мы приняли это к сведению. Но ситуация такая, что санкции ЕС не затрагивают транзит газа. Мы всегда говорили, что в отношении санкций действуют принцип, что они не должны наносить ЕС больше вреда, чем России", — сказала заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман.

Ранее МИД Украины и Минэнерго в общем обращении призвали парламент Канады отменить решение о возврате Германии отремонтированной турбины Siemens Canada для российского газопровода "Северный поток".

В заявлении говорится, что "передача турбины "Северный поток" разрешит РФ и дальнейшем использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы".

Украинские ведомства призвали парламент Канады аннулировать это решение и "обеспечить целостность санкционного режима".

Любопытно, что в качестве альтернативы в Киеве предлагают использовать транзитные мощности… через Украину. В заявлении сказано, что "в рамках действующего контракта "Газпром" может поставить дополнительно 67 миллионов кубических метров в день".

А кроме того, подчёркивают в Киеве, "Газпром" может забронировать еще до 135 миллионов кубических метров в сутки дополнительных мощностей для обеспечения потребности европейского рынка в газе.

Стоит заметить, что в Еврокомиссии также не считают, что возврат Канадой турбины для "Северного потока" не нарушают санкций Евросоюза против России, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа. Об этом в понедельник заявил в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада вернет отремонтированную турбину для "Северного потока" по просьбе Германии.

Правда, проблема ещё и в том, что это не единственная турбина, которая должна периодически проходить техобслуживание в Канаде. И как быть с остальными, пока совершенно непонятно.

Отправлять их на завод Siemens в Монреаль едва ли было бы разумно. А в самой германской компании уверяют, что более техобслуживание проводить негде. И какие же тогда варианты?