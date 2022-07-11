Пилько: Турция извлекает максимальную пользу из сппецоперации на Украине

Анкара извлекает для себя максимальную пользу из российской спецоперации. При этом возник ситуативный турецко-российский альянс.

Об этом сообщил глава Евразийского коммуникационного центра, аналитик Алексей Пилько.

Турция надеется стать центром торговли зерном Украины на мировом рынке.

Как отметил эксперт, турки предлагали покупать украинский сельхозтовар со скидкой в 25 процентов, чтобы потом реализовать зерно по мировым (растущим) ценам. Это позволило бы укрепить влияние Анкары в Африке и на Ближнем Востоке, сообщает Daily Moscow.

Однако необходимо разминировать порты Николаева и Одессы, в чём должна была помочь Турция. После этого зерно при поддержке российского ВМФ планировалось доставить до Босфора.

Но Киев отказался, ибо ему не нравится предоставление скидки и разминирование. А вот ситуативный альянс между Кремлём и Анкарой всё же возник, поскольку Реджеп Эрдоган пытается выжать из ситуации максимальную пользу.

"При этом он действует крайне прагматично и помимо ситуативного блокирования с Россией и пикировок с США продолжает поставки оружия для украинских вооружённых сил по рыночным ценам", — объяснил эксперт.