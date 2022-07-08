Хазин расшифровал скрытое послание Путина: ждать осталось два года

Владимир Путин намерен реализовать главный собственный замысел, который кардинально изменит внутреннюю политику.

Об этом сообщил экономист и эксперт Михаил Хазин.

По его словам, президент страны в ближайшее время проведёт полномасштабное обновление госаппарата и переформатирует всю систему управления. Хазин убеждён, что российский лидер во время выступления на ПМЭФ говорил о "необходимости перехода от экономики виртуальных активов к товарной".

Но подобную трансформацию провести с чиновниками старой формации нельзя, поскольку они принимают решения с оглядкой на Запад, уверен аналитик. В связи с этим в Москве задумались о национализации элит. По мнению обозревателя, на кадровые перестановки уйдет два года. Потом ситуация в экономике и во внутренней политике кардинально изменится.

Например, есть большая вероятность, что отток капитала из РФ окончательно прекратится, а инвестициям внутри страны дадут "зеленый свет", говорит Хазин. А значит, эти деньги будут "крутить" экономику страны, а не утекать, как это было ранее, подытожил эксперт.