Американский эксперт: Россия нашла слабые места финансовой системы Запада

Американский финансовый эксперт Майкл Уилкерс полагает, что политика российских властей стала серьёзной угрозой доллару. Да и не только доллару, но и валютам союзников США.

Эксперт полагает, что российское руководство давно готовилось к сценарию значительных американских санкций. И Москва может повернуть всё таким образом, что санкции нанесут огромный ущерб самим Соединённым Штатам.

"Санкции редко срабатывают, и основные последствия, как правило, несет страна, которая ввела ограничения", — считает Майкл Уилкерс.

Он полагает, что последствия антироссийских санкций могут быть весьма серьёзными для всех западных государств. Они рискует столкнуться с дефицитом энергоносителей, проблемами с продуктами питания и статусом их национальных валют, говорится в статье, которая была опубликована в издании Kitco (перевод издания "ПолитРоссия").

Эксперт считает, что в долгосрочной перспектива США следует готовиться к тому, что позиции доллара станут слабее. Сейчас Вашингтон использует свою национальную валюту для ударов по своим противникам, к числу которых американские власти отнесли и Россию. Но это приведёт к тому, что всё больше стран начнут искать альтернативу доллару. Поскольку едва ли кому-нибудь понравится перспектива оказаться на месте России.

Майкл Уилкерс считает, что стоимость рубля будет поддерживаться ценами на базовые твёрдые активы (золото, энергоносители и так далее). А вот доллар и евро, по его мнению, "поддерживаются лишь верой и кредитами правительств-эмитентов, чья инфляционная политика становится все более активной и имеет дурную славу".

Эксперт полагает, что ставка России на твёрдые активы является частью большого плана президента России. Уилкерс полагает, что Путин методично давит на слабые места западной финансовой системы.

"Путину вполне может быть суждено уничтожить нынешнюю глобальную фиатную денежную систему", — считает финансовый аналитик.

Напомним, что стоимость фиатной валюты обеспечивается государством, которое её выпускает. Ценность таких денег не зависит от их материала или размеров государственных и банковских резервов.

Фиатная валюта существует за счёт авторитета государства и законов, которые оно устанавливает. Соответственно, падение авторитета сильно снижает стоимость таких денег.

Ранее США и государства Евросоюза в рамках санкций запретили продавать и поставлять в Россию банкноты долларов и евро. В 2021 году российские банки ввезли в страну ввезли в страну более 16 млрд долларов наличными и чуть более восьми млрд наличных евро.