Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Мельник "договорился": глава МО Польши назвал его "полезным идиотом Кремля"
15-летнюю жительницу Лисичанска затравили украинцы за симпатию к русским
Леонков: у Запада проблемы с поставками вооружения Украине
Польские фермеры: власти сдирают с нас кожу заживо
Минобороны Украины сообщило о миллионной численности украинской армии
Немцы: наш канцлер - марионетка Байдена и Зеленского
Психолог Леонова перечислила признаки выгорания на работе
Москва подготовила жёсткие ответные меры Литве и ЕС за блокаду Калининграда
Минсельхоз РФ: российский рынок полностью обеспечен картофелем

Американский эксперт: Россия нашла слабые места финансовой системы Запада

Экономика

Американский финансовый эксперт Майкл Уилкерс полагает, что политика российских властей стала серьёзной угрозой доллару. Да и не только доллару, но и валютам союзников США.

Американский эксперт: Россия нашла слабые места финансовой системы Запада

Эксперт полагает, что российское руководство давно готовилось к сценарию значительных американских санкций. И Москва может повернуть всё таким образом, что санкции нанесут огромный ущерб самим Соединённым Штатам.

"Санкции редко срабатывают, и основные последствия, как правило, несет страна, которая ввела ограничения", — считает Майкл Уилкерс.

Он полагает, что последствия антироссийских санкций могут быть весьма серьёзными для всех западных государств. Они рискует столкнуться с дефицитом энергоносителей, проблемами с продуктами питания и статусом их национальных валют, говорится в статье, которая была опубликована в издании Kitco (перевод издания "ПолитРоссия").

Эксперт считает, что в долгосрочной перспектива США следует готовиться к тому, что позиции доллара станут слабее. Сейчас Вашингтон использует свою национальную валюту для ударов по своим противникам, к числу которых американские власти отнесли и Россию. Но это приведёт к тому, что всё больше стран начнут искать альтернативу доллару. Поскольку едва ли кому-нибудь понравится перспектива оказаться на месте России.

Майкл Уилкерс считает, что стоимость рубля будет поддерживаться ценами на базовые твёрдые активы (золото, энергоносители и так далее). А вот доллар и евро, по его мнению, "поддерживаются лишь верой и кредитами правительств-эмитентов, чья инфляционная политика становится все более активной и имеет дурную славу".

Эксперт полагает, что ставка России на твёрдые активы является частью большого плана президента России. Уилкерс полагает, что Путин методично давит на слабые места западной финансовой системы.

"Путину вполне может быть суждено уничтожить нынешнюю глобальную фиатную денежную систему", — считает финансовый аналитик.

Напомним, что стоимость фиатной валюты обеспечивается государством, которое её выпускает. Ценность таких денег не зависит от их материала или размеров государственных и банковских резервов.

Фиатная валюта существует за счёт авторитета государства и законов, которые оно устанавливает. Соответственно, падение авторитета сильно снижает стоимость таких денег.

Ранее США и государства Евросоюза в рамках санкций запретили продавать и поставлять в Россию банкноты долларов и евро. В 2021 году российские банки ввезли в страну ввезли в страну более 16 млрд долларов наличными и чуть более восьми млрд наличных евро.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов
Популярное
Силовые структуры
Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского

В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.

Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского
Кедми: Украина не объявила войну России, чтобы не "развязать руки" ВС РФ
Силовые структуры
Кедми: Украина не объявила войну России, чтобы не "развязать руки" ВС РФ
Мир. Новости мира
Die Welt: немцы потребовали отставки Шольца после его высказывания о России
Силовые структуры
Пленный из 79-й бригады рассказал о больших потерях ВСУ и дезертирстве
Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова
Силовые структуры
Подоляка: ВСУ начали применять тактику "активной обороны" в Донбассе
Мир. Новости мира
Fox News: Путин нанёс последний удар по Джонсону
Группировка "О" ВС РФ разбила отряд ВСУ у Григоровки и захватила оружие НАТО
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ разбила отряд ВСУ у Григоровки и захватила оружие НАТО
Последние материалы
Эксперт: казнь американских наёмников приведёт к разрыву дипотношений между РФ и США
Польские фермеры: власти сдирают с нас кожу заживо
Минобороны Украины сообщило о миллионной численности украинской армии
Немцы: наш канцлер - марионетка Байдена и Зеленского
Москва подготовила жёсткие ответные меры Литве и ЕС за блокаду Калининграда
Психолог Леонова перечислила признаки выгорания на работе
Минсельхоз РФ: российский рынок полностью обеспечен картофелем
Бывший глава Минфина Британии Сунак объявил о выдвижении на пост премьера
Протоиерей Обухов: санкции стали результатом сильного украинского лобби в Канаде
Министр обороны Украины о вариантах завершения конфликта: капитуляции не будет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников