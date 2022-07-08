Экономист: США вынуждены укреплять доллар за счёт евро на фоне волны инфляции

Экономист Максим Чирков в разговоре с Pravda.Ru отреагировал на данные Forex Capital Markets, согласно которым пара евро-доллар торгуется на уровне ниже 1,01 впервые с декабря 2002 года. Как отметил эксперт, подобные изменения в мировой финансовой системе можно назвать необычными.

"Во все предыдущие кризисы резервные валюты укреплялись. Сейчас же они падают, как и покупательная способность", — сказал специалист.

По его словам, стоимость доллара увеличивается из-за действий американских чиновников. Они пытаются бороться с инфляцией, добавил собеседник издания.

"Представители Вашингтона стараются укрепить доллар относительно других валют, в том числе за счёт евро. Волна инфляции, которая накрывает весь мир, не оставляет США другого выбора", — объяснил Чирков.

Он подчеркнул, что доллар продолжит укрепляться по отношению к евро. При этом обе валюты будут падать, а их соотношение не окажется критичным, заявил эксперт.

"Положение доллара в случае продолжения санкционного противостояния, высокого уровня инфляции значительно ухудшится", — заключил экономист.

Ранее в FCM сообщили, что курс евро к доллару упал на уровень 20-летней давности. По данным организации на пятницу, восьмое июля, доллар снизился на 1,36% до 61,1 рубля, а евро опустился до 61,85 рубля.