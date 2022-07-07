Такого ранее не было: Венгрия обогнала Германию по экспорту газа из России

Экспорт российского газа в Германию, можно сказать, рухнул. Настолько, что в текущем месяце Венгрия стала получать больше российского газа, нежели ФРГ.

Напомним, "Газпром" значительно сократил поставки газа в Германию после того, как не получил компрессоры производства компании Siemens. Они были направлены в Канаду на техническое обслуживание. И власти этой страны отказались возвращать оборудование, сославшись на санкции.

Сейчас ежесуточные поставки российского газа составляют 30 миллионов кубометров ежедневно. При этом более двух третей газа страна получает по трубопроводу "Турецкий поток", который проходит через Турцию, Румынию и Сербию. Часть газа Венгрия получает через "Северный поток" и по трубопроводу через Украину.

По объемам суточных поставок российского газа Венгрия обходит Германию. "Газпром" экспортирует немецким компаниям меньше 30 млн кубометров в сутки. Еще меньше получают Австрия и Франция, сообщает издание EurAsia Daily со ссылкой на данные платформы операторов ГТС ЕС ENTSOG.

Впрочем, лидером является не Венгрия, а Италия. В последние дни она импортирует через Австрию 50 млн кубометров в сутки.

Стоит заметить, что сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал заявление лидера ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфреда Вебера.

Ранее Вебер предложил обсудить на следующем саммите Евросоюза запрет на поставки российского газа. И в связи с этим установить "справедливое распределение" этого ресурса среди членов ЕС. Кроме того, Вебер раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно выступал против санкций на поставки российских энергоресурсов.

"Венгерские газохранилища останутся в собственности Венгрии. Газ, купленный на деньги венгерских налогоплательщиков и хранящийся в венгерских газохранилищах, будет использоваться в Венгрии", — заявил Сийярто.

По словам венгерского министра, заявления Вебера о "справедливом распределении" газа и "принудительной солидарности" в Евросоюзе напоминают коммунизм. Так что в Будапеште не будут поддерживать эти инициативы.