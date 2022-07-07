Эксперт рассказал, как сэкономить на ЖКХ летом

Ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук, представитель движения "Жилищная солидарность" дал корреспонденту Pravda.Ru рекомендации по экономии на жилищно-коммунальных услугах в летний период.

Первое, что посоветовал сделать эксперт перед отъездом в отпуск — перекрыть краны холодной и горячей воды на стояке в санитарном шкафу, чтобы не было подтекания. Федорук отметил, что такой простой жест поможет избежать платы за воду, которой вы летом не пользовались, и только из-за того, что у вас в квартире протекают краны или бочок унитаза.

Сто касается экономии на электричестве, Федорук посоветовал отключить электроэнергию на всю квартиру, вытащить из розеток все имеющиеся дома приборы, включая холодильник и даже зарядки для телефона, которые сами по себе используют электроэнергию.

"Если мы холодильник тоже не используем, можно его отключить. И всю квартиру тоже отключить. Потому что счетчик, который у нас показывает, что нет потребления, он сам тоже потребляет электроэнергию. Небольшие расходы. Но все равно мы заплатим за то, что у нас работал счетчик. А если мы обесточим квартиру, не будет у нас идти никакого потребления электроэнергии в квартиру, включая холодильник, можем немножко, но сэкономить", — пояснил специалист.

На остальных пунктах сэкономить не получится, прочие платежи, например, содержание дома, всё равно будут начисляться вне зависимости от того, находимся мы в квартире или нет, добавил специалист.