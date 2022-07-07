Bloomberg: Запад объяснил успехи экономики РФ нефтью и газом

Расчёт Запада на масштабную рецессию в России не оправдывается, крупные банки уже пересмотрели свои прогнозы относительно спада экономики РФ, сообщает Bloomberg.

"России в этом году грозит гораздо более слабая рецессия, чем изначально ожидали многие специалисты", — отмечает агентство.

Оно приводит прогнозы крупных западных банков, которые снижают свои ожидания относительно масштабов падения экономики РФ. В частности экономисты JPMorgan Chase пересмотрели свой прогноз, и теперь ожидают снижения производства в России не на семь процентов, а только на 3,5 процента. Банк Citigroup также снизил свой прогноз с 9,6 процента до 5,5 процента.

Как отмечает Bloomberg, аналитики этих банков объясняют успехи российской экономики на фоне санкций ростом добычи нефти в стране, а также высокими рыночными ценами на газ.

"Важным фактором стала добыча нефти, объёмы которой в июне выросли на семь процентов благодаря внутреннему спросу и переориентированию экспорта на Азию. Добыча газа снизилась, но цены на него выросли, что также способствовало росту доходов", — пишет агентство.