$60 за баррель и не более: в США назвали "предельную" цену российской нефти

США и их союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне 40-60 долларов за баррель. Сейчас биржевая стоимость нефти составляет примерно 100 долларов за баррель.

По данным агентства Bloomberg, диапазон обсуждаемых предельных цен колеблется от того, что считается предельной себестоимостью производства в России, и цены на российскую нефть до начала специальной военной операции на Украине.

При этом американская администрация считает ограничение в 40 долларов слишком низким. Цель состоит в том, чтобы сократить доходы Москвы, но есть риск, что плохо реализованные меры приведут к скачку цен на нефть, отмечает американское агентство.

О желании ввести ограничения на доходы, получаемые российскими компаниями от продажи нефти, речь идёт уже как минимум несколько недель. Этой идеей чрезвычайно увлечены страны "Большой семёрки", на саммите которой в Германии в конце июня обсуждали перспективы введения таких ограничений.

При этом хватает сомневающихся в том, что попытки реализации подобной инициативы будут успешными. Например, идея ограничения цен не обсуждалась с Индией и Китаем, которые ныне являются крупнейшими покупателями российской нефти. И не только нефти, но и угля, и природного газа. За три месяца эти страны купили в России энергоносителей в совокупности на 24 миллиарда долларов (по данным на конец мая).

И еще один, основной фактор, пожалуй. Россия может не согласится с продавать нефть по ограниченным ценам и снизит её добычу. А это неизбежно спровоцирует рост цен. Причём, по некоторым прогнозам, она может достигнуть почти 400 долларов за баррель.

И тогда стремление стран "Большой семёрки" избежать негативного влияния ограничительных мер на свои экономики окажется под большим вопросом.