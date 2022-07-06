Экономист Ордов спрогнозировал снижение курса рубля к октябрю-ноябрю 2022 года

Высокий курс рубля отрицательно сказывается на развитии экономики страны, поэтому целью финансовых властей является его понижение.

По словам директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Константина Ордова, комфортный показатель составляет порядка 70-80 рублей за доллар. Экономист считает, что к середине или концу осени курс рубля снизится, но угрозы роста цен для россиян нет.

"В сентябре мы столкнёмся с необходимостью уплаты налогов, и возможно, это будет последним укреплением рубля. На самом деле, уйти в этот диапазон не так просто, чтобы не обрушить рубль. Так что я ожидал бы снижение курса ближе к октябрю-ноябрю", — предположил экономист в беседе с "Радио 1".