Крупнейший производитель свинца в России приостановил работу из-за отсутствия рынков сбыта за рубежом.
Минпромторг не выдает предприятию "Фрегат", расположенном в Московской области, лицензию на экспорт.
"Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта", — рассказали журналистам во "Фрегате".
Отмечается, что спрос на свинец в России находится на очень низком уровне.
Другие отечественные предприятия, специализирующиеся на производстве свинца, могут также в ближайшее время прекратить работу.
Ранее сообщалось, что на Уральском компрессорном заводе рабочие устроили забастовку из-за невыплаты зарплат. Директор завода пристыдил заводчан и напомнил им, что в Великую Отечественную войну люди не просили заработную плату.
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