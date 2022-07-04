Танкаев о поставках нефти в Китай: у РФ нет необходимости конкурировать с Ираном

У России нет необходимости конкурировать с Ираном в вопросах поставок нефти в Китай. Об этом заявил член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев, комментируя Pravda. Ru заявление издания Bloomberg о том, что иранское государство вынуждено понижать стоимость своей нефти ради того, чтобы сохранить конкурентоспособность с Россией.

"Главным в позиции Ирана на мировом рынке конкуренция с Россией не является абсолютно. У нас достаточно разные ниши. И нет необратимости конкурировать друг с другом. Об этом, кстати говоря, руководство стран неоднократно заявляло", — отметил он.

По мнению эксперта, китайцы все время стремится как можно больше развивать конкуренцию между своими партнерами для того, чтобы добиться снижения цен.

"Китайцы постоянно работают на эту систему отношений, и ничего необычного здесь нет. Но, видимо, в какой-то момент они создали между Россией и Ираном тоже какие-то точки зрения напряженности. Это абсолютно несерьезно и абсолютно ненадолго", — заключил Танкаев.

Ранее сообщалось, что Тегеран вынужден понижать стоимость своей и так уже дешевой нефти ради того, чтобы сохранить конкурентоспособность с Москвой в Китае.