У России нет необходимости конкурировать с Ираном в вопросах поставок нефти в Китай. Об этом заявил член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев, комментируя Pravda. Ru заявление издания Bloomberg о том, что иранское государство вынуждено понижать стоимость своей нефти ради того, чтобы сохранить конкурентоспособность с Россией.
"Главным в позиции Ирана на мировом рынке конкуренция с Россией не является абсолютно. У нас достаточно разные ниши. И нет необратимости конкурировать друг с другом. Об этом, кстати говоря, руководство стран неоднократно заявляло", — отметил он.
По мнению эксперта, китайцы все время стремится как можно больше развивать конкуренцию между своими партнерами для того, чтобы добиться снижения цен.
"Китайцы постоянно работают на эту систему отношений, и ничего необычного здесь нет. Но, видимо, в какой-то момент они создали между Россией и Ираном тоже какие-то точки зрения напряженности. Это абсолютно несерьезно и абсолютно ненадолго", — заключил Танкаев.
Ранее сообщалось, что Тегеран вынужден понижать стоимость своей и так уже дешевой нефти ради того, чтобы сохранить конкурентоспособность с Москвой в Китае.
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