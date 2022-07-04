Европейцам сообщили о "дружбе" их холодильников с Путиным

В западной прессе по-прежнему хватает публикаций о том, что необходимо делать, дабы снизить зависимость от поставок энергоносителей из России. На бытовом уровне советуют, например, реже пользоваться кондиционером летом и снизить температуру в жилье зимой. Но поле для деятельности, конечно, обширное.

Вот, например, ещё одна порция советов, на этот раз от обозревателя агентства Bloomberg Хавьера Бласа. Под лозунгом "Лучшая энергия та, которую мы не потребляем!" Соответственно, Хавьер Блас призывает как можно реже пользоваться бытовой техникой. А то и вообще от неё отказаться.

Сейчас власти некоторых стран Евросоюза рассматривают стратегию, согласно которой промышленным предприятиям будут платить за сокращение потребления электроэнергии или даже остановку производства. А сэкономленные таким образом мощности направить на обеспечение домохозяйств.

Но по мнению Хавьера Бласа, частные лица тоже могут установить в домах цифровые счетчики, которые позволяют вводить повременные тарифы, и начать использовать электроэнергию с умом, говорится в статье, перевод которой опубликован изданием "ПолитРоссия".

Он считает, что в Европе можно было бы ввести систему "трейд-ин" для бытовой техники.

"Помимо отопления, бытовая техника занимает центральное место в потреблении энергии в большинстве домашних хозяйств: стиральные машины, духовки, сушилки, холодильники и морозильники", — отмечает Блас. А в странах Южной Европы большую проблему представляют кондиционеры.

Соответственно, по мнению автора статьи, правительства европейских стран должны побуждать обывателей к приобретению менее энергоёмких устройств, использовать для этого субсидии и возмещение части стоимости новой техники. В конечном итоге, считает Блас, отказ от старой бытовой техники поможет сократить зависимость от поставок энергоресурсов из России.

"Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!" — уверен автор статьи. И подчёркивает, что сокращение зависимости от поставок из России является одной из важных политических целей, призывая европейцев не забывать об этом.