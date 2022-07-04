Алиханов: экономический ответ РФ может уничтожить "половину экономики Литвы"

Если Россия примет ответные меры на запрет транзита грузов в Калининградскую область из Литвы, то ей не составит труда уничтожить транспортный комплекс Прибалтики. Таким мнением поделился губернатор области Антон Алиханов.

Губернатор назвал экономический ответ России Литве "нейтронным оружием", при грамотном использовании которого "половины экономики Литвы не будет".

"Транспортный комплекс Прибалтики, в принципе, может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее", — сказал Алиханов в беседе с "Ведомостями".

Как рассказал губернатор Калининградской области, ответные меры против Литвы уже начали обсуждать в правительстве и президентской администрации, и они, по его словам, будут "весьма критичными" для этой страны.

18 июня Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининградскую область, в числе которых удобрения, древесина, стройматериалы, цемент, металл, алкоголь и др.