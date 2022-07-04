Специалисты Федерального статистического бюро ФРГ заявили о дефиците внешнеторгового баланса. Аналогичный показатель последний раз регистрировали в 1991 году.
Как написали на официальном сайте Destatis, в мае 2022 года дефицит составил один миллиард евро. По данным исследователей, экспорт в Германии за месяц уменьшился на 0,5%, импорт вырос на 2,7%.
Вместе с этим сотрудники бюро отметили, что в годовом выражении экспорт в стране увеличился на 11,7%, в то время как импорт — на 27,8%.
Ранее руководитель Destatis Георг Тиль сообщил о рекордной годовой инфляции в республике. Причиной послужил рост цен на ресурсы, подчеркнул глава бюро.
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