В Германии сообщили о дефиците торгового баланса впервые с 1991 года

Специалисты Федерального статистического бюро ФРГ заявили о дефиците внешнеторгового баланса. Аналогичный показатель последний раз регистрировали в 1991 году.

Как написали на официальном сайте Destatis, в мае 2022 года дефицит составил один миллиард евро. По данным исследователей, экспорт в Германии за месяц уменьшился на 0,5%, импорт вырос на 2,7%.

Вместе с этим сотрудники бюро отметили, что в годовом выражении экспорт в стране увеличился на 11,7%, в то время как импорт — на 27,8%.

Ранее руководитель Destatis Георг Тиль сообщил о рекордной годовой инфляции в республике. Причиной послужил рост цен на ресурсы, подчеркнул глава бюро.