Решение Владимира Путина передать активы проекта "Сахалин-2" в госсобственность станет причиной жёсткой конкуренции между Европой и Японией.
Согласно указу российского президента, имущество предприятия "Сахалин Энерджи" передаётся в собственность государства. Теперь европейским странам и Японии придётся искать альтернативу для поставок газа в условиях сужения мировых рынков, пишет издание Bloomberg.
"Ранее сахалинский проект поставлял в Японию газ по конкурентоспособной цене, и его национализация вызовет панику на рынке", — уверен аналитик японского Института экономики и энергетики Хироси Хашимото.
Решение Евросоюза отказаться от газа из России в пользу американского СПГ уже подстегнуло спотовые цены, но теперь стоимость топлива станет вовсе заоблачной, считают авторы материала. Эксперты отмечают, что возможности газодобычи США не безграничны, а значит в преддверии ближайшего отопительного сезона рынок ждёт дефицит газа и обострение конкуренции.
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