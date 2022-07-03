Bloomberg: одним решением по "Сахалину-2" Путин перессорил Запад

Решение Владимира Путина передать активы проекта "Сахалин-2" в госсобственность станет причиной жёсткой конкуренции между Европой и Японией.

Согласно указу российского президента, имущество предприятия "Сахалин Энерджи" передаётся в собственность государства. Теперь европейским странам и Японии придётся искать альтернативу для поставок газа в условиях сужения мировых рынков, пишет издание Bloomberg.

"Ранее сахалинский проект поставлял в Японию газ по конкурентоспособной цене, и его национализация вызовет панику на рынке", — уверен аналитик японского Института экономики и энергетики Хироси Хашимото.

Решение Евросоюза отказаться от газа из России в пользу американского СПГ уже подстегнуло спотовые цены, но теперь стоимость топлива станет вовсе заоблачной, считают авторы материала. Эксперты отмечают, что возможности газодобычи США не безграничны, а значит в преддверии ближайшего отопительного сезона рынок ждёт дефицит газа и обострение конкуренции.