В случае введения странами Запада лимита цен на российскую нефть, её стоимость на мировом рынке может возрасти до "стратосферных" 380 долларов за баррель. Такой прогноз дали в банке JPMorgan Chase, сообщает Bloomberg.
Как полагают аналитики, в ответ на ограничение цен Россия может сократить объемы нефтедобычи. При этом Москва может позволить себе относительно безболезненно снизить добычу на 5 млн баррелей в сутки, и этот сценарий приведёт к росту стоимости нефти до 380 долларов, подсчитали в американском банке.
"Мировые цены на нефть могут достигнуть стратосферных 380 долларов за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию ответить на удар по нефти", — отмечает агентство.
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