Российским авиакомпаниям начали начислять субсидии на частичное возмещение расходов на перевозки по стране. Общей сумма компенсаций составит 100 млрд рублей.
Так, например, "Ижавиа" в ближайшее время получит почти 487 млн рублей на сохранение общего объёма перевозок по России.
"Выплаты зависят от количества выполненных пассажирокилометров. "Ижавиа" одобрена субсидия в сумме 486,95 млн рублей", — пишет udm-info.ru.
Согласно информации, деньги будут выделяться авиакомпаниям страны в соответствии с постановлением правительства РФ 761 на фоне антироссийских санкций. Кроме того, таким способом правительство надеется сохранить общий объём авиаперелётов по России.
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