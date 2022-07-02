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Авиаперевозчики РФ начнут получать субсидии на частичное возмещение расходов

Экономика

Российским авиакомпаниям начали начислять субсидии на частичное возмещение расходов на перевозки по стране. Общей сумма компенсаций составит 100 млрд рублей.

Так, например, "Ижавиа" в ближайшее время получит почти 487 млн рублей на сохранение общего объёма перевозок по России.

"Выплаты зависят от количества выполненных пассажирокилометров. "Ижавиа" одобрена субсидия в сумме 486,95 млн рублей", — пишет udm-info.ru.

Согласно информации, деньги будут выделяться авиакомпаниям страны в соответствии с постановлением правительства РФ 761 на фоне антироссийских санкций. Кроме того, таким способом правительство надеется сохранить общий объём авиаперелётов по России.

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Автор: Екатерина Широкова
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