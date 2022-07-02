Коженов: курс рубля спровоцировал в РФ наплыв мигрантов — получают по 250 тысяч

Несмотря на санкции в отношении России, поток приезжих рабочих в страну не прекращается и даже увеличивается, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. По его словам, бизнесмены готовы оплачивать иностранцам дорогу, обучение и даже проживание.

Такая ситуация на рынке труда сложилась из-за дефицита квалифицированных рабочих. По словам Коженова, к примеру, на стройках остро не хватает сварщиков.

"Бизнесмены готовы не только оплачивать им дорогу, оформление документов, а уже и какие-то обучающие программы", — рассказал президент Федерации мигрантов в интервью Общественной Службе Новостей. — Средний квалифицированный мигрант зарабатывает порядка 60 тысяч на стройке, однако зарплата сварщика может достигать 250 тысяч рублей".

По словам эксперта, и если раньше в компанию необходимо было предоставить "корочки" о своей квалификации, то теперь можно обойтись просто тестом. Кроме того, по мнению Коженова, поток мигрантов увеличился на четверть и за счёт укрепления рубля.