Японские аналитики рассказали о негативных для их страны последствиях указа лидера РФ Владимира Путина по национализации проекта "Сахалин-2". По словам журналистов, из-за этого шага граждане столкнутся с экономическими проблемами, в том числе с подорожанием энергии.
Как написали в Kyodo, японские корпорации Mitsui и Mitsubishi могут покинуть проект. Известно, что первая компания имеет 12,5% ценных бумаг, вторая — 10%.
По информации издания, Япония получает от "Сахалина-2" 9% сжиженного природного газа. Если Токио придётся тратить больше денег на покупку этого ресурса, в стране увеличится стоимость энергии, предупредили в СМИ.
Ранее в Reuters сообщали о падении акций Mitsui и Mitsubishi на фоне решения Путина передать имущество и права корпорации Sakhalin Energy государству.
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