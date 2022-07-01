Kyodo: в Японии ожидают рост цен на энергию из-за указа Путина о "Сахалине-2"

Японские аналитики рассказали о негативных для их страны последствиях указа лидера РФ Владимира Путина по национализации проекта "Сахалин-2". По словам журналистов, из-за этого шага граждане столкнутся с экономическими проблемами, в том числе с подорожанием энергии.

Как написали в Kyodo, японские корпорации Mitsui и Mitsubishi могут покинуть проект. Известно, что первая компания имеет 12,5% ценных бумаг, вторая — 10%.

По информации издания, Япония получает от "Сахалина-2" 9% сжиженного природного газа. Если Токио придётся тратить больше денег на покупку этого ресурса, в стране увеличится стоимость энергии, предупредили в СМИ.

Ранее в Reuters сообщали о падении акций Mitsui и Mitsubishi на фоне решения Путина передать имущество и права корпорации Sakhalin Energy государству.